Il retroscena: Morata ha scelto il Milan. I dialoghi con Sarri…

Alvaro Morata ha scelto il Milan, il ritorno in Italia è una sua priorità. Almeno per ora non prenderà in esame le altre proposte, l’attaccante deve soltanto aspettare che arrivi la sentenza del Tas e che il i club rossonero faccia cassa sul mercato. Morata non ne ha fatto un problema di partecipazione o meno alla prossima Europa League, il Milan gli è sempre piaciuto e forse vuole farsi anche perdonare l’improvviso pentimento nel giugno del 2017 quando aveva scelto i rossoneri per poi cambiare rapidamente idea. Sarri lo stima molto, i dialoghi sono stati proficui, ma Morata sa che con l’eventuale arrivo di Higuain i suoi spazi sarebbero molti ristretti. E il richiamo dell’Italia per motivi personali mette il Milan oggi in una posizione di assoluto privilegio. Un’ultima cosa: nelle prossime ore dobbiamo aspettare Tas e CdA rossonero, ma il fondo Elliott si è espresso su un attaccante ancora giovane. Una situazione che spalanca le porte a Morata, chiaramente ora si troveranno gli accordi con il Chelsea, e le chiude a gente di maggiore fama ma con una carta d’identità più vecchia come Higuain e Benzema. Salvo sorprese, per non non previste. Morata ha scelto il Milan, assolutamente ricambiato.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea