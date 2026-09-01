Il retroscena: Milan, nuovi contatti con il Lecce per Tiago Gabriel. E’ corsa contro il tempo

01/09/2026 | 13:34:26

Il Milan torna a muoversi per Tiago Gabriel. Il difensore portoghese del Lecce è nuovamente un nome caldo per la retroguardia rossonera e, nelle ultime ore, ci sono stati nuovi contatti per provare a trovare un accordo. Una trattativa che entra così nella sua fase decisiva, anche perché il tempo a disposizione è ormai pochissimo e sul giocatore non ci sarebbe soltanto il Milan.

Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo: il Milan sta cercando di capire se esistono i margini per arrivare alla fumata bianca. Come anticipato, il nome di Tiago Gabriel era già stato accostato con forza ai rossoneri nelle scorse settimane, parlandone il 19 agosto. Il suo agente, Jorge Mendes, lo aveva infatti proposto al Milan, che era alla ricerca di un difensore centrale giovane e con prospettiva. Il Lecce, dal canto suo, aveva già ricevuto interessamenti di club stranieri.

Tiago Gabriel-#Milan: nuovi contatti per cercare un accordo. Corsa contro il tempo: ci sono altri due club interessati https://t.co/YnUygGJEGK — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) September 1, 2026

Foto: X Lecce