Il retroscena: Marotta può anticipare l’arrivo all’Inter. Dopo il Tottenham…

Beppe Marotta e l’Inter: ora non esiste più mezzo dubbio anche da parte di chi ne aveva in quantità industriale. Accordo totale su tutto il fronte, impegno prevedibilmente triennale. Ma non è detto che il suo insediamento arrivi dopo Juve-Inter del 7 dicembre, è possibile che venga anticipato. Comunque una decisione definitiva verrà presa dopo l’impegno dei nerazzurri in Champions, la prossima settimana in casa del Tottenham, alla vigilia del posticipo di domenica 2 dicembre quando l’Inter sarà ospite della Roma. Marotta ha voglia di tornare in fretta, l’Inter ha voglia di annunciarlo. Non manca molto, ancora pochi giorni di attesa e gli aspetti formali saranno chiarissimi anche per chi mai ci aveva creduto. E aveva parlato di semplici contatti con tempi talmente lunghi da arrivare fino alla primavera del 2019. Addirittura…

Foto: Twitter ufficiale Juventus