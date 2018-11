Il retroscena: Marcolini, no alla Casertana per motivi personali. Ora…

La Casertana aveva individuato, come raccontato ieri sera in esclusiva, in Michele Marcolini l’uomo giusto per la panchina. L’ex Avellino aveva scavalcato la concorrenza per rilevare il posto di Gaetano Fontana, che ormai non gode più della fiducia del club. Ma poco fa, dopo proficui contatti, Marcolini ha comunicato di non poter accettare la proposta per motivi personali, reduce da un gravissimo lutto. Fontana sta dirigendo regolarmente gli allenamenti, ma per onor di firma, visto che la Casertana ha deciso di cambiare. Attesi sviluppi nelle prossime ore.