Il retroscena: Kessie ha perso quota nel Milan. E anche lui…

Diciamo la verità, è stato tutto fuorché un siparietto simpatico quello tra Franck Kessie e Lucas Biglia durante Milan-Inter di domenica scorsa. Stendiamo un velo pietoso per quanto accaduto nel corso del derby, sono state poco convincenti anche le reciproche scuse del post gara, come se qualcuno li avesse obbligati. Noi non vogliamo essere giudici, certe cose possono accadere, chiunque può sbagliare, ma di sicuro è un episodio che può costar caro più a Kessie che a Biglia. Proprio perché tutto è partito dall’ivoriano che ha acceso la miccia e non si è più fermato. A livello di immagine per il Milan è stata una cosa devastante: la multa più una possibile esclusione a Marassi dopo la sosta basteranno per riportare il sereno? Non ne siamo completamente convinti, la situazione va seguita, il discorso vale sia per il club rossonero che per Kessie. Quest’ultimo in passato aveva detto no a diverse proposte, non soltanto dalla Cina, pur di restare al Milan. Adesso le cose cambieranno? Possibile, ripetiamo, per quelle che saranno le reciproche valutazioni. E dobbiamo aspettare.

Foto: Twitter ufficiale Milan