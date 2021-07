Il retroscena: Kaio Jorge-Juve, il Santos spalle al muro. Meglio un indennizzo subito

Kaio Jorge alla Juve, ormai è di dominio pubblico. Sbugiardati i presunti depositari di verità ridicola (ovvero un contratto in scadenza nel 2023 e non il prossimo dicembre), ora il Santos si trova nella condizione di doversi accontentare di una mini offerta. L’alternativa sarebbe quella di prendere 0 tra pochi mesi. E la Juve ha messo in preventivo una proposta tra i 2,5 e i 3 milioni, lo stesso attaccante non vorrebbe lasciare il Santos da svincolato, si lavora intensamente per arrivare alla soluzione. Ricordiamo che la strada della Juve è spianata dopo quel famoso documento, svelato da Sportitalia, che raccontava di un accordo raggiunto tra il club bianconero e l’attaccante. Ora tutto il resto. L’alternativa per il Santos è perderlo tra pochi mesi senza incassare un euro.

Foto: Instagram Kaio Jorge