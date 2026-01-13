Il retroscena: Juve, contatti approfonditi con gli agenti di Mateta. Gli scenari

13/01/2026 | 10:50:35

Jean-Philippe Mateta è un attaccante dal grande potenziale con un contratto in scadenza nel 2027 e che fin qui ha rifiutato le proposte di rinnovo del Crystal Palace. Vedremo se le cose cambieranno, di sicuro ci sono tanti club sulle sue tracce. La scorsa estate ci ha provato con forza l’Atalanta ma senza sbocchi, il suo profilo piace al Milan ma occhio alla Juventus. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti approfonditi tra i bianconeri e il suo agente, Mateta piace e non poco, prevedibilmente un discorso per l’estate ma la situazione va seguita con estrema attenzione. Mateta ha altre proposte, tuttavia è un nome che va accostato alla Juve: il gradimento esiste, il resto lo vedremo.

foto sito palace