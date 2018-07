Il retroscena: Jorginho, il City vuole chiudere. Ma il Chelsea ne ha parlato con il Napoli se…

Jorginho al Manchester City: una storia che va avanti da giorni, anzi settimane. E che ancora non si chiude. Può darsi che le prossime ore siano quelle giuste per il City, ma ha stupito il fatto che a Guardiola non sia stato consegnato il regista che aveva chiesto diverse settimane fa, considerata la distanza minima tra domanda e offerta. Il City continua a parlare con il Napoli, ma la novità consiste nel fatto che Jorginho sia stato e sia (con Hysaj, uno dei due) al centro dei discorsi per liberare Sarri. Fin qui non ci sono accordi, all’interno di una storia infinita, ma si sta continuando a parlare.

Foto: sito ufficiale Napoli