Il retroscena: Inter, dall’accordo per De Paul alla posizione per Perisic

Troppo ghiotta l’occasione di chiudere l’operazione Rodrigo De Paul già ora per luglio. L’Inter ha memorizzato la richiesta dell’Udinese dai 30 ai 35 milioni e ha detto che accontenterà i friulani in tutto e per tutto. Aggiornamento su Perisic: all’Inter al momento non risultano offerte da parte di Atletico Madrid e Manchester United, al massimo sondaggi indiretti. L’intenzione sarebbe comunque quella di rinviare il tutto alla prossima estate, anche se negli ultimi giorni di mercato le sorprese sono dietro l’angolo.

Foto: Inter sito ufficiale