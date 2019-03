Il retroscena: Iachini, telefonata alle 11:30 con esonero. Empoli, torna Andreazzoli

Un telefonata alle 11:30 del direttore sportivo Accardi, uno dei due in forza all’Empoli. In questo modo il club toscano ha comunicato l’esonero a Beppe Iachini e ha deciso di richiamare Andreazzoli. Alla base della decisione i pochi punti fatti da metà dicembre, la classifica a rischio e la volontà di dare una scossa alla vigilia della sfocatissima sfida con il Frosinone. Decisione di Corsi che Iachini ha memorizzato, l’allenatore lascia la squadra virtualmente salva, dopo aver valorizzato i giovani e dopo in mercato con qualche incidente di percorso nelle ultime ore (operazioni saltate, oppure chiuse senza troppi riscontri fin qui). Adesso l’Empoli riparte da Andreazzoli.

Foto: Twitter ufficiale Empoli