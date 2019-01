Il retroscena: Gravillon, la Roma ci ha provato. Ma l’Inter ha fatto tutto

Andrew Gravillon è ormai un promesso sposo dell’Inter. L’esplosivo difensore centrale classe ’98, fin qui protagonista di un campionato straordinario con Pillon, in estate sarà nuovamente un calciatore di proprietà dell’Inter, club che lo aveva gestito fino all’estate del 2017. I nerazzurri recentemente hanno sventato qualsiasi assalto da parte delle big. Già, è il caso di ricordare che sul ragazzo originario della Guadalupa avevano messo gli occhi anche importanti società. L’ultima la Roma, che ci ha provato per Gravillon, un profilo che piace moltissimo a Monchi e agli uomini mercato del club giallorosso. Ma il Pescara ha fatto sapere che l’operazione con l’Inter è praticamente già definita. I due club, come vi abbiamo raccontato il 10 gennaio, hanno infatti raggiunto una base d’intesa per una valutazione che con i bonus arriva ai 10 milioni di euro.

Foto: sito ufficiale Pescara