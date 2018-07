Il retroscena: Gattuso sa di Conte, ma aspetta che sia il Milan a fare un passo

Rino Gattuso sa dei contatti recentissimi tra Leonardo e Conte, ma continuerà a lavorare senza alcun passo avventato. E senza alcun gestivo istintivo che possa far pensare alle dimissioni. Il suo orgoglio è tale che oggi Ringhio è massimamente concentrato sulla tournée in corso del Milan, anche se lo stato d’animo non può certo essere dei migliori. Ma Gattuso aspetta che sia il Milan a fare un passo, non pensa minimamente a rimettere il mandato, oppure a tirarsi fuori prima di una comunicazione ufficiale. Ora bisogna soltanto aspettare che Conte trovi una soluzione con il Chelsea: può trascorrere qualche settimana, ma potrebbe anche esserci un’accelerata. Per ora si andrà avanti così, facendo finta di nulla. Ma sapendo che l’ombra di Antonio Conte si staglia sempre più sul presente e soprattutto sul prossimo futuro del Milan.

Foto: Twitter ufficiale Milan