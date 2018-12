Il retroscena: Foggia, domani incontro con Padalino. La situazione

Continua il casting per il nuovo allenatore del Foggia. Prima i contatti con Delio Rossi, poi il direttore sportivo Nember – la cui posizione è instabile – ha proposto Delneri senza sbocchi, quindi la mina vagante Calori. Adesso la società rossonera è tornata con forza su Pasquale Padalino, molto legato al club, il primo nome che vi avevamo fatto per il post Grassadonia. Al punto che domani mattina è fissato un incontro tra il Foggia e Padalino per cercare di trovare l’intesa.