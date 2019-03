Il retroscena: De Ligt, il contratto scade nel 2021 ma la valutazione cresce. La Juve…

Matthijs De Ligt sarà inevitabilmente uno dei bocconi più prelibati del prossimo mercato estivo. Il difensore centrale dell’Ajax, classe ’99, nonostante l’età è da tempo una pedina intoccabile nello scacchiere dei Lancieri, al punto da aver attirato le attenzioni di tutti top club europei. Dal Barcellona al Real, passando per il Psg e le big inglesi. Sulle tracce di De Ligt, come vi abbiamo raccontato già in estate, c’è anche la Juventus, rimasta stregata dal gioiello olandese. Lo stesso club bianconero probabilmente andrà missione con Fabio Paratici, atteso ad Amsterdam domenica sera per seguire Olanda-Germania e visionare da vicino De Ligt. Il centrale è in scadenza nel 2021, ma la valutazione cresce giorno dopo giorno e ha già sfondato il muro dei 60 milioni. Il Barcellona, dal canto suo, conta di sfruttare una corsia preferenziale per De Ligt in virtù degli ottimi rapporti con l’Ajax, come certifica anche la recente operazione De Jong. In ogni caso la Juve ci proverà per De Ligt, la concorrenza è avvisata…

Foto: ad.nl