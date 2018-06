Il retroscena: ecco cosa ha detto Dembelé all’Inter. L’attesa…

L’Inter è in pressing per Moussa Dembelé. E nelle ultime ore ha ricevuto il seguente messaggio dal centrocampista in scadenza di contratto nel 2019 con il Tottenham. Dembelé ha ribadito di voler aspettare la fine del mercato cinese, tra poco meno di un mese, per poter valutare e al limite accettare la miglior proposta possibile. Dopo il 15 luglio prenderebbe in considerazione altre offerte. Ma l’Inter sta continuando a lavorare sotto traccia per anticipare la decisione di Dembelé e per fare in modo che il suo percorso cinese preveda prima un’esperienza in Italia. Dembelé è considerato da Spalletti il centrocampista perfetto per il lavoro sporco davanti alla difesa.

Foto: Daily Star