Il retroscena: ecco cosa ha chiesto l’Atletico a Morata. Ora…

Alvaro Morata freme per lasciare il Chelsea. Ma deve aspettare che i Blues prendano un attaccante, come noto possibilmente Higuain, e poi potrà andare. L’Atletico Madrid l’ha sondato, è andato in pressing e il tutto è condizionato dalla partenza di uno tra Kalinic e Gelson Martins, passaggio fondamentale per prendere un’altra punta. La cifra (35-40 milioni) non rappresenta un problema, ma è lo stesso Chelsea che vuole aspettare e capire se il Milan perfezionerà l’assalto a Piatek e se non avrà davvero bisogno di un altro attaccante.

Foto: Chelsea Twitter