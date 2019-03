Il retroscena: Conte propone Faggiano all’Inter. E sulla Juve…

Antonio Conte resterà a guardare ancora per poche settimane/mesi. E’ un allenatore corteggiato, il suo contratto con il Chelsea presto si esaurirà, la scadenza è vicina, nel frattempo è andato avanti il contenzioso con il club di Abramovich. Conte ha avuto contatti con Marotta e ha proposto all’Inter il nome di Daniele Faggiano per il ruolo di direttore sportivo. Faggiano sta svolgendo un eccellente lavoro a Parma e ha da sempre rapporti eccellenti con l’ex commissario tecnico, un rapporto che va ben oltre l’aspetto professionale. Ora molto dipenderà dalla posizione di Piero Ausilio che ha un impegno fino al 30 giugno 2020 e che spera di rinnovare: non è fuori dai giochi, come sostenuto avventatamente da qualche fonte, ma è chiaro che l’operazione rinnovo sarebbe fondamentale per dargli stabilità dopo una vita professionale con il club nerazzurro. Conte tornerebbe volentieri in Italia, sa di essere nella lista di Real (già a dicembre, ma occhio a Mourinho oppure alla mina vagante Allegri) e Manchester United (in questo caso dipenderà molto dalla qualificazione Champions o meno di Solskjaer che potrebbe lasciare a prescindere o potrebbe anche essere confermato), ma con l’Inter i discorsi sono stati già impostati, pur con il rispetto che si deve all’attuale situazione di Spalletti. Un ritorno di Conte alla Juve? Ne abbiano parlato, a lui piacerebbe, i rapporti con Agnelli si sono normalizzati e una parte del club bianconero vorrebbe anche. E Conte ci tornerebbe di corsa, pur dovendo aspettare i prossimi sviluppi relativi sia allo stesso Max che a Zidane. Ma all’Inter probabilmente Conte avrebbe la carta bianca che cerca, a maggior ragione se con Marotta ci fosse Faggiano, la figura professionale che stima di più. Presto nuovi e inevitabili sviluppi.

Foto: Metro