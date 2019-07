Il retroscena: Cerci, pranzo con la Salernitana. E fiducia. La foto

Qualche settimana fa Claudio Lotito, interpellato su Alessio Cerci alla Salernitana, aveva dato una risposta diplomatica: “Non ci avevo pensato, ma mi avete dato un’idea”. Evidentemente era un bluff, oppure un modo per depistare. Infatti oggi a pranzo, come documentato dalla foto, c’è stato un incontro a pranzo tra i dirigenti del club e l’esterno offensivo svincolato classe 1987. Offerto un biennale con eventuale opzione: Cerci è un pupillo da sempre di Ventura, c’è fiducia per la firma sul contratto.