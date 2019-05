Il retroscena: Cellino felice di blindare Tonali a Brescia. Ha alzato la valutazione…

Sandro Tonali ancora per una stagione a Brescia. Questa era la traccia di qualche giorno fa, confermata domenica scorsa da Eugenio Corini, ci sono ulteriori riscontri. Al punto che Massimo Cellino, felicissimo di tenerlo, ha alzato la valutazione fino a 35 milioni come minimo. Un modo per scoraggiare la concorrenza e per permettere a Tonali la definitiva consacrazione in serie A. Una soluzione che rende assolutamente felice il giovane rampante. La Roma era stata la società che aveva provato con più insistenza, ma Cellino non ne aveva mai fatto un problema di asta in modo da invogliare altri club. Lui è consapevole che almeno un’altra stagione di Tonali a Brescia possa fare felici tutti, per questo la valutazione ha raggiunto dimensioni stratosferiche.

Foto: sito ufficiale Brescia