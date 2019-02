Il retroscena: Catania-Gautieri, nessun ripensamento o dietrofront. Ma più semplicemente…

Non ci sono stati ripensamenti o dietrofront da parte del Catania nei riguardi di Carmine Gautieri. In realtà lunedì mattina non erano stati raggiunti accordi e la strada sembrava abbastanza complicata. Soprattutto non è vero che nella serata di lunedì l’intesa con Gautieri non sia stata raggiunta perché il Catania non avrebbe voluto garantire un contratto fino al 2020. In realtà il club siciliano aveva aperto per un impegno di un anno e quattro mesi, ma a cifre più basse rispetto alla richiesta di Gautieri. E soprattutto non garantendo al tecnico napoletano la possibilità di non lavorare con l’intero suo staff. E a quel punto si sono interrotti i collegamenti, così il Catania ha approfondito con Novellino dopo i primi contatti – da noi anticipati – nel primo pomeriggio di lunedì. Tutto questo per ripristinare un minimo di chiarezza rispetto a notizie che poi – lo dicono i fatti – non avevano un minimo di fondamento.