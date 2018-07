Il retroscena: Caldara-Milan, ecco come è nata la svolta. Con il Psg…

La trattativa Bonucci-Juve è nata ovviamente sottotraccia qualche giorno fa. Esattamente quanto il direttore sportivo Paratici ha convocato per 4-5 volte (compresi gli incontri di oggi) Giuseppe Riso, agente di Caldara, per fare il punto sul suo assistito. L’ex Atalanta è stato informato nei dettagli dell’evolversi della situazione e proprio la concreta soluzione di riportare Bonucci a Torino gli ha tolto i residui dubbi sulla possibilità di lasciare la Juve già dopo poche settimane. La motivazione: con Leo i margini di utilizzo sarebbero stati sempre più ridotti. Proprio per Bonucci il Milan aveva impostato un discorso con il Psg chiedendo l’eventuale coinvolgimento di Thiago Silva. Quest’ultimo avrebbe detto sì, ma la presenza di Bonucci nell’operazione sarebbe stata determinante per consegnare subito a Tuchel un titolare inamovibile e rinunciare così al brasiliano. Poi la svolta Caldara, che per il Milan sarebbe quella giusta, non fosse altro perché con Romagnoli comporrebbe un tandem di centrali per il presente e per il futuro.

Foto: sito ufficiale Juventus