Il retroscena: il Cagliari apre all’Inter per Barella. Ma ha chiesto…

Dembelé per ora blindato dal Tottenham. Arturo Vidal idea che stuzzica parecchio, ma che l’Inter dovrà sviluppare soltanto quando avrà provveduto a sbloccare la cessione di Joao Mario. Possibilmente cash, soltanto cash, l’unico modo per alimentare nuovamente il mercato in entrata. E mentre Vrsaljko vuole continuare ad aspettare i nerazzurri, per il centrocampo occhio – come raccontato – agli eventuali sviluppi per Nicolò Barella. Ci sono già stati diversi contatti, il gradimento è totale, la valutazione da circa 30 milioni può essere soddisfatta con l’inserimento di almeno una contropartita tecnica (Pinamonti per esempio). L’Inter è in stretto contatto con Alessandro Beltrami, agente di Barella (che piace anche alla Roma) nonché di Nainggolan. Il Cagliari non chiude, anzi apre, ma sa di dover aspettare un’operazione in uscita da parte dei nerazzurri. Giulini, però, ha chiesto all’Inter di non arrivare all’ultima settimana di mercato perché a quel punto diventerebbe complicato trovare un sostituto. E’ una traccia che va seguita, in attesa di altri riscontri.

Foto: sito ufficiale Cagliari