Il retroscena: Buffon-Psg è un contropiede letale per Raiola. Ora Donnarumma…

Buffon al Paris Saint-Germain è una trattativa molto più che in stato avanzato. Dalle anticipazioni francesi di quattro giorni fa ricche di particolari (contratto biennale compreso) agli ultimi dettagli che verranno sistemati nelle prossime ore. Il sì di Buffon, il gradimento totale dei francesi, una svolta in carriera dopo tantissimi anni di Juve. E soprattutto un contropiede per Mino Raiola perché gli unici veri contatti per Donnarumma erano stati proprio con il club francese. Si stava ragionando su tante cose, poi il Psg non si è fatto sfuggire l’occasione Buffon che oltretutto consente di risparmiare sul cartellino, particolare non indifferente. E ora per Gigio? Il Milan resiste sulla valutazione del cartellino, ma al Milan con l’aria che tira è difficile immaginare una conferma. Al momento non ci sono trattative, una soluzione in divenire può coinvolgere il Real Madrid, oppure il Liverpool. Ma di sicuro Raiola ha incassato – con Buffon al Psg – un contropiede letale.

Foto: Twitter Juventus