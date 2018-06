Il retroscena: Berardi, la promessa di Di Francesco e la richiesta del Sassuolo

La Roma è molto attiva sul mercato, una buonissima partenza. Deve soltanto formalizzare l’operazione Cristante, avendo incassato il sì del centrocampista e quello dell’Atalanta, si tratta di capire se entrerà o meno Defrel nell’operazione. C’è una doppia lista privilegiata che porta in Olanda, coinvolgendo Ziyech e Kluivert junior. C’è interesse da giorni per Brahimi del Porto, vecchio pallino della Lazio. Ma c’è un discorso diretto tra Di Francesco e Berardi, un rapporto particolare, molto sincero e privilegiato. L’allenatore ha spiegato che farà di tutto pur di portarlo a Roma, questa volta davvero dopo i tentativi delle ultime sessioni. E’ vero che Berardi è reduce da una stagione particolare e poco prolifica anche per via dei numerosi problemi fisici, ma è anche vero che la sua media realizzativa recente è impressionante. E Di Francesco è convinto di poterle riproporre a Roma. Il discorso con il Sassuolo va affrontato senza però immaginare che ci possa essere uno sconto rispetto alla richiesta di non troppo tempo fa, almeno 35 milioni. E su questo argomento bisognerà ragionare, magari nel corso di un incontro tra i club, per capire se quell’auspicio di Di Francesco – con tanto di promessa a Berardi – potrà concretizzarsi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo