Il retroscena: Antonucci, accordo totale tra Roma e Pescara. Ma ora l’Ascoli…

Mirko Antonucci dalla Roma al Pescara in prestito per una probabile formula in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club giallorosso. E allora perché non si chiude? Esattamente perché manca il sì del diretto interessato e bisogna pazientare ancora per qualche giorno. Nel senso che il sì potrebbe non arrivare. Sulle tracce dell’esterno offensivo classe ’99 c’è l’Ascoli: se arrivasse un allenatore da 4-3-3 (per esempio Bollini), i marchigiani avrebbero buone chance di bruciare la concorrenza per Antonucci.

Foto: Twitter Roma