Il retroscena: Almendra conferma il sì al Napoli. Su Allan, Lozano, Barella…

Augustin Ezequiel Almendra vuole il Napoli, ha ribadito anche nelle ultime ore la sua volontà. Il club di De Laurentiis sta lavorando per trovare un’intesa sulle cifre, comunque inferiori rispetto alla richiesta iniziale del Boca Juniors. Capitolo Allan: continua il pressing del Psg con offerta mostruosa oltre i 70 milioni. Proposta che verrà rispedita al mittente, se ne riparlerà in estate, fermo restando che il Psg ha individuato in Allan il centrocampista ideale per sostituire Rabiot. Per Barella, la proposta del Napoli al Cagliari resta di 20 milioni più i cartellini di Rog e Ounas, ma l’Inter ha accumulato un vantaggio che può perdere soltanto se decidesse di ritirarsi dalla trattativa. E al momento non ci sono tracce in tal senso. Hirving Lozano è un’idea per il club partenopeo: l’esterno messicano del Psv è un profilo interessante che il Napoli sta seguendo e valutando, ma per il momento senza approfondire.