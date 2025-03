Si chiude in parità la prima frazione di gioco tra Torino ed Empoli allo Stadio Olimpico Grande Torino. La prima occasione da gol arriva dopo appena 4′ ma Gineitis si immola sulla conclusione di Grassi. Meglio l’Empoli in questa prima parte, molto più aggressivo e determinato a sbloccare la gara. Torino più lento e macchinoso che non riesce a trovare sviluppi di gioco interessanti.

Foto: Instagram Torino