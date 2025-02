Reti inviolate tra PSV e Juventus all’intervallo. Si ferma Renato Veiga

Al 10′ il difensore della Juventus si è accasciato al suolo per un problema muscolare. Nessun dubbio per il difensore che ha chiesto subito il cambio: al suo posto Andrea Cambiaso. Gli olandesi tengono le redini dell’incontro, ma i bianconeri si difendono con ordine. E al 32′ arriva la prima vera occasione della gara è a tinte bianconere: Koopmeiners imbuca per Kolo Muani, la deviazione della difesa olandese agevola il centravanti francese che salta il portiere con un tocco sotto, ma non riesce a ribadire la palla in fondo al sacco.

Foto: Instagram Juventus