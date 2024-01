Reti inviolate tra Lecce e Juventus all’intervallo

Termina in parità la prima frazione di gioco al Via del Mare tra Lecce e Juventus: 0-0. Il primo squillo è arrivato da una girata di Krstovic dal limite dell’area, ma la conclusione è terminata di poco fuori. Qualche minuto più tardi l’attaccante montenegrino ha salvato un colpo di testa di McKennie anticipando sulla linea Danilo, pronto a ribadire in rete. La situazione pericolosa scaturita da calcio d’angolo ha dato in pizzico di fiducia alla Juventus, a un passo dal gol del vantaggio con la grande botta di prima intenzione di Kostic dopo la sponda di Dusan Vlahovic.

Foto; Instagram Juventus