Gran volée di Arnautovic, l’Inter conduce 1-0 sulla Lazio all’intervallo. Infortunio per Darmian

L’Inter conduce per 1-0 sulla Lazio al termine della prima frazione di gioco a San Siro. Il primo vero squillo della gara arriva al 18′ con l’imbucata di Tchaouna per Isaksen, ma il bel diagonale dell’ala danese viene deviata in angolo da un attento Martinez. Al 21′ arriva anche il primo cambio – forzato – della gara. Problemi per Matteo Darmian che si accascia al suolo richiamando lo staff sanitario nerazzurro a causa di un problema fisico. Al suo posto Denzel Dumfries. Al 38′ si sblocca la gara con un grande gol firmato da Marko Arnautovic che raccoglie la respinta della difesa biancoceleste e dal limite all’area lascia andare un tiro al volo che non lascia scampo a Mandas.

Foto: Instagram Inter