Reti inviolate tra Genoa e Venezia all’intervallo. La partita si apre con un colpo di testa di Pinamonti sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma la sua incornata è debole e viene bloccata da Radu. La risposta arriva con una punizione di Nicolussi Caviglia, conclusione potente ma imprecisa. La partita va a fiammate e verso la mezz’ora è Oristanio a calciare verso Leali ma l’estremo difensore rossoblù neutralizza senza nessun problema. Al 42’ grande conclusione dalla distanza da parte di Nicolussi Caviglia. Leali vede partire la conclusione e si distende riducendo a deviare il pallone in calcio d’angolo. Poco prima del riposo, Zerbin va via sulla fascia sinistra e mette un pallone a rimorchio per l’accorrente Kike Perez che non inquadra lo specchio della porta.

Foto: Instagram Genoa