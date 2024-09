Termina in parità la prima frazione di gioco tra Inter e Monza. I primi squilli della gara portano il nome di di Lautaro, ma le incornate del Toro non sono precise. Ci prova anche Dimarco, liberato al tiro da uno svarione di Maldini in avvio. Alla mezz’ora l’irruzione in area di Frattesi spaventa il Monza, ma il centrocampista italiano non trova la via del gol.

Foto: Inter Instagram