Retegui: “Voglio essere capocannoniere e superare Inzaghi”

16/05/2025 | 19:37:40

L’attaccante dell’Atalanta Retegui ha parlato ai canali ufficiali della Dea, soffermandosi sui prossimi obiettivi: “Inzaghi? Voglio superarlo. Per me è un onore e un orgoglio quanto fatto quest’anno come squadra, abbiamo fatto una stagione importantissima. La Champions? Personalmente vorrei finire come capocannoniere quest’anno e continuare così, facendo sempre più assist e gol per aiutare la squadra. Io penso sempre alla squadra”.

FOTO: Instagram Atalanta