Retegui, ultimo weekend prima del Genoa

Mateo Retegui si appresta a diventare un nuovo calciatore del Genoa. Malgrado le parole del presidente del Grifone, Alberto Zangrillo (“In Argentina dicono che è fatta? Non è assolutamente così dobbiamo essere aderenti alla realtà”), il centravanti italiano classe ’99 arriverà presto in Italia. Infatti, Retegui ha già salutato il Tigre al termine della partita contro la Libertad, annunciando l’inizio di una nuova avventura e il suo ultimo weekend in Argentina. Alberto Gilardino avrà ben presto un nuovo centravanti.

Foto: Instagram Tigre