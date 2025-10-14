Retegui: “Stiamo crescendo, fatti grandi numeri in attacco e difesa. Teniamo i piedi per terra”

14/10/2025 | 23:06:58

Mateo Retegui ha analizzato ai microfoni Rai la vittoria dell’Italia contro Israele: “Sono molto contento, è molto importante quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto bene, siamo in crescita e questa è la cosa più importante. Adesso dobbiamo riposare, migliorare e stare con i piedi per terra. Vediamo cosa facciamo alla prossima sosta, per noi molto importante. Stiamo facendo grandi numeri in attacco, ma anche in difesa. Siamo contenti”.

Foto: Instagram azzurri