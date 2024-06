Retegui: “Rappresentare l’Italia è la cosa più importante che mi ha dato la vita”

L’attaccante italo-argentino Mateo Retegui, prima della partenza per il ritiro in Germania con la Nazionale del ct Luciano Spalletti, ha concesso un’intervista ai canali ufficiali del Genoa in vista di Euro2024: “Da 1 a 10 come sto in questo momento? 10. Mi sono allenato e preparato tanto per fare le cose bene con il Genoa ma sempre sognando la Nazionale e di andare all’Europeo. Se ho immaginato di segnare un gol importante? Sì, sempre con i piedi per terra e con umiltà. Però sognare lo sogno e mi vedo giocare e fare tanti gol con la Nazionale. Vestire la maglia azzurra e rappresentare l’Italia è la cosa più importante che mi ha dato la vita. È il massimo che mi è capitato nella vita.

Foto: Instagram Azzurri