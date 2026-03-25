Retegui: “Questa è la settimana più importante per tutti noi. Indossare questa maglia per me è tutto”

25/03/2026 | 16:54:57

L’attaccante della Nazionale italiana, Mateo Retegui, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Irlanda del Nord. Queste le sue parole:

“Sto benissimo. Da quando è finita la gara con la Novergia che volevo tornare a giocare con l’Italia, questa è la settimana più importante per tutti noi. Tornare a Bergamo è sempre bello, per me questa città è speciale. Abbiamo disputato una grande gara qui contro l’Estonia, questo stadio mi dà di più. Esposito? Avere giocatori di questa qualità per me è importante, ma non solo lui. Spingi di più, ti alleni di più. Non competiamo tra di noi, andiamo avanti spalla a spalla. Cosa mi ha fatto innamorare della Nazionale? L’Italia. Da quando sono arrivato qui per la prima volta non ho mai avuto dubbi. Per me è la cosa più importante successa nella mia vita, indossare questa maglia e rappresentare l’Italia per me è tutto. Sono orgoglioso di indossare questa casacca”.

Foto: Instagram Retegui