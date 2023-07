Retegui, quelle parole di addio e il Genoa che lo aspetta

Il Genoa è sempre più vicino a Mateo Retegui, operazione da circa 15 milioni. Le parole di addio delle ultime ore non erano nient’altro che il segnale di una scelta ormai fatta. Dichiarazioni arrivate al termine della partita giocata e persa dal suo Tigre contro il Barracas, il giocatore ha risposto così alla domanda sul suo futuro: “Credo non sia il momento di parlare del mio futuro ma è molto probabile che queste siano le mie ultime partite qui”. Parole ribadite anche dall’allenatore del club argentino, Juan Manuel Sara; “Non so se giovedì potremo contare ancora su Mateo”. Nato a San Fernando (provincia di Buenos Aires) il 29 aprile 1999, è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, debuttando in prima squadra il 17 novembre 2018 nell’incontro di Primera División vinto per 1-0 contro il Patronato alla Bombonera, subentrando a Carlos Tévez negli ultimi minuti. Nel gennaio 2019 è stato ceduto in prestito all’ Estudiantes di La Plata, facendo il suo esordio il mese successivo durante una partita persa per 1-2 in casa dell’Argentinos Juniors. Il primo gol in carriera arrivò il 10 ottobre, negli ottavi di finale della Copa Argentina contro l’Estudiantes di San Luis. Dopo due stagioni in prestito al Talleres di Córdoba, Retegui passò nel 2022 al Tigre , dove nella prima stagione mise a segno 23 gol in 42 presenze totali. Ancora in forza al Tigre, il cartellino è, però, di proprietà del Boca Juniors.

Foto: Instagram Azzurri