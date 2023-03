Retegui-Pessina, Italia avanti 2-0 su Malta all’intervallo

L’Italia chiude in vantaggio per 2-0 il primo tempo contro Malta. Dopo un avvio sottotono, gli Azzurri passano in vantaggio al 15′ grazie al colpo di testa Mateo Retegui su calcio d’angolo calciato dalla destra da Sandro Tonali. Cinque minuti più tardi, il ct Mancini è stato costretto a effettuare la prima sostituzione della gara a causa dell’infortunio di Willy Gnonto (problema alla caviglia). Al posto dell’esterno del Leeds è subentrato Vincenzo Grifo. Al 27′ arriva anche il raddoppio dell’Italia con Matteo Pessina, bravo a depositare in rete a porta sguarnita dopo il tentativo di Tonali. Al 31′ arriva l’occasione anche per il gol del 3-0, ma Grifo fallisce il rigore in movimento. Termina così la prima frazione di gioco al Ta’Qali National Stadium: 2-0 per l’Italia.

Foto: Instagram Azzurri