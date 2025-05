Retegui: “Il gioco dell’Atalanta favorisce gli attaccanti. Bastoni e Buongiorno i difensori più forti in Italia”

14/05/2025 | 19:28:58

Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport sulla stagione a Bergamo.

Queste le sue parole: “Ci sono tanti difensori forti. Uno che mi ha messo in difficoltà è Buongiorno, è fortissimo ed è anche un mio compagno della Nazionale. Anche Acerbi quest’anno ha avuto un livello altissimo. E poi anche Bastoni… Penso che loro tre siano i più forti del campionato”.

Come valuta la sua stagione all’Atalanta? “Buona. Però penso che possa fare ancora di più. Sono arrivato in una squadra ordinata, che ha tanti valori e che vuole crescere tantissimo in Italia e in Europa. Abbiamo fatto una buonissima stagione ma, voglio fare ancora di più. Più gol, più assist e aiutare la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi”.

L’anno scorso ha segnato 7 gol, quest’anno 24: cosa è cambiato? “L’anno scorso ho segnato anche 2 gol in Coppa Italia e 2 in Nazionale. A Genova ho avuto un infortunio al ginocchio che mi ha creato qualche problema, ho giocato 2-3 mesi con un po’ di paura. Qui la maniera di giocare e lo stile verticale favoriscono gli attaccanti. Il mister e i miei compagni mi hanno dato fiducia, li devo ringraziare perché tutto quello che ho fatto in stagione è merito loro”.

In questa stagione ha giocato anche in Champions: che differenze ci sono con la Serie A?

“Penso che la principale differenza è che in Champions tutte le squadre ti attaccano e però lasciano spazi in difesa. Sono partite più divertenti da giocare e da vedere. A volte in Serie A affronti una squadra che difende in blocco basso ed è difficile da attaccare. Dopo il Mondiale, la Champions è il torneo più importante e bello da giocare”.

Quali sono i suoi obiettivi a livello personale? “Voglio chiudere l’anno da capocannoniere e continuare così, facendo sempre di più per la squadra. Io penso sempre ad aiutare la squadra e quello è sempre l’obiettivo principale”.

Tra i 24 gol che hai fatto quest’anno qual è il più bello? “Faccio la top 3. Il primo è quello che ho fatto contro il Lecce, perché è stato il primo che ho segnato con questa maglia. Al secondo posto metto quello contro il Napoli e al terzo quello contro il Venezia”.

Cosa ha provato dopo il primo gol con l’Atalanta? “Molta emozione. È importante iniziare così con la tua nuova squadra, soprattutto per la fiducia. Spero di continuare in questo modo e di fare ancora di più”.

Foto: sito Atalanta