Retegui, frattura della tibia sinistra: stagione finita

17/04/2026 | 11:16:03

Grave infortunio e stagione finita in anticipo per Mateo Retegui. L’attaccante azzurro dell’Al Qadsiah ha subito la frattura della tibia sinistra nella gara contro l’Al Shabab di martedì e sarà operato nei prossimi giorni a Madrid. Durante il match contro l’Al-Shabab in cui ha siglato un gol e fornito un assist, l’attaccante della Nazionale ha rimediato il grave infortunio e dunque salterà anche gli impegni in amichevole con l’Italia di inizio giugno.

foto sito saudi pro league