Retegui: “Felice per il gol, peccato per il rigore. Kean? Gli ho parlato, non dovrebbe essere grave”

11/10/2025 | 23:02:13

Mateo Retegui, attaccante della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria in Estonia.

Queste le sue parole: “Speriamo di continuare così, abbiamo giocato un ottimo primo tempo. Stiamo migliorando e imparando come sempre. Sono contento e sono orgoglioso per il gol, mi piace tantissimo e spero di poter aiutare la squadra”.

Intesa con Kean e Esposito. “Penso non sia niente di grave, ho parlato con lui nello spogliatoio. Con Esposito mi son trovato bene, abbiamo tante soluzioni davanti anche con Lucca e Scamacca”.

Il rigore sbagliato non ha condizionato. “Mi dispiace per l’errore, ma può succedere. L’importante è essere sul pezzo e ritrovare il campo”.

Foto: Instagram Azzurri