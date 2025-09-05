Retegui: “Emozionante tornare a Bergamo. Ringrazio i tifosi. Con Kean buona intesa”

05/09/2025 | 23:06:44

Mateo Retegui, attaccante della Nazionale italiana, autore della doppietta contro la Moldavia, ha parlato alla Rai, soffermandosi sulla bella prova e il ritorno a Bergamo: “Tante emozioni giocare qua. Abbiamo mostrato grande voglia, siamo in piedi e con grande voglia di lottare e di continuare così”.

Hai fatto due gol in quello che è stato il tuo stadio: “Sempre bello tornare a casa. Lo scorso anno abbiamo fatto benissimo, oggi abbiamo fatto una grandissima partita e dobbiamo essere pronti per la prossima. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza”.

Intesa con Kean: “Ho un grande rapporto, con Moise e con gli altri attaccanti. Dobbiamo continuare e vincere come stasera”.

Foto: Instagram Azzurri