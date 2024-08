Retegui-Atalanta, visite in corso

L’Atalanta ha preso Mateo Retegui dopo l’infortunio a Scamacca. Una perdita importante per il Genoa, operazione da circa 25 milioni bonus compresi. Il centravanti della Nazionale è in questi minuti alla Casa di Cura La Madonnina di Milano per le visite con il suo nuovo club. Poi si metterà a disposizione di Gasperini a meno di una settimana dalla Supercoppa Europea che vedrà l’Atalanta impegnata contro il Real Madrid.