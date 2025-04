Retegui, affaticamento al flessore destro: domani i convocati dell’Atalanta

L’Atalanta rischia di perdere Retegui per la sfida al Lecce di domani sera. L’attaccante si è procurato un affaticamento al flessore destro, nelle prossime ore ci saranno accertamenti e proprio per questo motivo il club nerazzurro diramerà la lista dei convocati soltanto nella mattinata di domani. Retegui è in forte dubbio, soltanto dopo gli accertamenti si potrà capire qualcosa in più sulle sue condizioni.

Foto: Instagram Atalanta