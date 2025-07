Retegui accetta offerta Al-Qadsiah da 20 milioni a stagione. Ora serve alzare con Atalanta

09/07/2025 | 16:13:09

Ieri mattina vi avevamo svelato che l’Al-Qadsiah aveva alzato l’offerta all’Atalanta per Mateo Retegui portandola a 53 milioni. Poco fa il club arabo, secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, ha aumentato la proposta di ingaggio a 20 milioni a stagione (contratto quadriennale), incassando il sì dell’attaccante che ha chiesto la cessione. Adesso serve che l’Al-Qadsiah alzi la proposta per il cartellino fino a 60 milioni, ne mancano 7 rispetto a ieri e i bonus possono aiutare. È il passaggio decisivo per liberare Retegui verso l’Arabia.

Foto: Instagram Atalanta