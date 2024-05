Resta aperta la corsa alla Conference League: parità al Franchi tra Fiorentina e Napoli (2-2)

Parità al Franchi tra Fiorentina e Napoli: 2-2. Partono forte gli Azzurri di Francesco Calzona che sbloccano la gara dopo appena 8′: calcio d’angolo servito da Politano nel cuore dell’area di rigore, in cui Amir Rrahmani prende il tempo a Quarta in marcatura e lascia di sasso Terracciano con un colpo di testa all’angolino. Al minuto 40′ arriva il pareggio dei padroni di casa con la grande punizione di Cristiano Biraghi: mancino perfetto che ha baciato la traversa prima di insaccarsi nella rete alle spalle di Meret. Due minuti dopo il pareggio arriva anche la rete del sorpasso firmata da Nzola: errore in appoggio di Politano, ne approfitta M’Bala Nzola che riceve sul lato mancino dell’area e con un destro sul palo lontano porta i viola avanti all’intervallo. È serata di grandi punizioni al Franchi. Al 58′ il punteggio torna di nuovo in parità con una grande punizione di Khvicha Kvaratskhelia. Al 63′ il Napoli sfiora anche il gol del vantaggio: velo di Kvara, Politano riceve palla al limite dell’area e lascia andare una conclusione che si stampa sul palo. All’80 l’arbitro assegna un rigore alla Fiorentina dopo un contrasto in area tra Belotti e Lobotka: interviene il Var, penalty revocato. Termina così 2-2 al Franchi, la Fiorentina mantiene l’ottavo posto a quota 54 punti (con una partita in meno). Il Napoli, invece, resta a quota 52 punti al nono posto.

Foto: Instagram Fiorentina