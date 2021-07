Repubblica Ceca, Vladimir Darida lascia la Nazionale

Eliminato nei quarti di finale di Euro 2020 con la Repubblica Ceca, 1-2 contro la Danimarca, Vladimir Darida ha annunciato la fine della sua carriera con la Nazionale ceca. Il capitano ha iniziato il torneo con la fascia prima di saltare gli ottavi di finale contro l’Olanda e i quarti contro i danesi. Attraverso il profilo Twitter della Federazione, il giocatore ha comunicato l’addio. “La Nazionale ha detto addio all’Euro. Ho salutato i miei compagni di squadra. In quest’ultima stagione ho passato 140 giorni fuori casa per via delle partite e dei ritiri. Voglio passare molto più tempo con la famiglia e il mio bambino”.

Vladimír Darida se rozhodl ukončit reprezentační kariéru 🔚 Kapitán #ceskarepre odehrál v dresu národního týmu 76 zápasů a vstřelil 8 branek 👏 Byl účastníkem třech evropských šampionátů. Děkujeme za všechno a do budoucna přejeme jen to nejlepší, Vláďo! 🍀🙋‍♂️ pic.twitter.com/ynwogBJFB2 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) July 4, 2021

FOTO: Twitter Repubblica Ceca