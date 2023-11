Repubblica Ceca, tre calciatori in discoteca: si dimette il ct Silhavy

Il CT Silhavy si dimette in seguito ad un’inaspettata bufera, che si è abbattuta sulla Repubblica Ceca nonostante la qualificazione ottenuta. Dopo la vittoria contro la Moldavia che ha garantito il pass per gli Europei, il trionfo è stato offuscato dalla presenza di tre calciatori, Coufal, Brabec e Kuchta, in una discoteca la notte precedente. Silhavy ha preso la decisione di allontanarli, ma la mossa ha portato alle sue dimissioni.

Foto: Repubblica Ceca Twitter Uefa Euro 2020