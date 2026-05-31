Repubblica Ceca, i convocati per il Mondiale: la stella è Schick
31/05/2026 | 22:10:04
La Repubblica Ceca ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale 2026.
Portieri: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV), Jindrich Stanek (Slavia Praga)
Difensori: Stepan Chaloupek (Slavia Praga), Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolves), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)
Centrocampisti: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralové), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (OL), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
Attaccanti: Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Adam Hlozek (Hoffenheim), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrick Schick (Bayer Leverkusen)
